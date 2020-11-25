В Германии 16 федеральных земель готовятся ослабить карантин. В частности, планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник был разработан проект с соответственными предложениями.Теперь документ должны согласовать с канцлером Ангелой Меркель.

Он предусматривает продление до 20 декабря локдауна в стране, который был введен из-за коронавируса 2 ноября. Будуть закрыты бары, рестораны и развлекательные заведения, школы и магазины останутся открытыми.

Кроме того, с 1 декабря будет разрешено собираться группам людей не больше пяти.

Также документ предусматривает резкое увеличение пропускной способности государственной железной дороги Deutsche Bahn в зимние месяцы.

Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил телеканалу ARD, что уверен, что меры, согласованные лидерами федеральных земель, будут приняты.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании решило смягчить карантин на Рождество. Смягчение ограничений будет действовать с 23 по 27 декабря.