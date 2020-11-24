Правительство Великобритании решило смягчить карантин на Рождество. Смягчение ограничений будет действовать с 23 по 27 декабря.
Об этом сообщает The Guardian.
В этот период разрешено свободное передвижение по стране для жителей Шотландии, Англии и Уэльса, а для североирландцев — с 22 по 28 декабря.
При этом не планируется смягчение карантина для празднования Нового года.
В домах, на улице или в религиозных учреждениях позволят собираться людям из трех разных домохозяйств. Однако им все же будет запрещено собираться в пабах или других заведениях.
Также в рождественский период не будет действовать рекомендация о социальной дистанции внутри дома для жителей объединенных домохозяйств, что означает разрешение обнимать родственников.
Ранее сообщалось, что Британия прекратит национальную изоляцию 2 декабря и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям.
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Правительство Великобритании решило смягчить карантин на Рождество. Смягчение ограничений будет действовать с 23 по 27 декабря.
Об этом сообщает The Guardian.
В этот период разрешено свободное передвижение по стране для жителей Шотландии, Англии и Уэльса, а для североирландцев — с 22 по 28 декабря.
При этом не планируется смягчение карантина для празднования Нового года.
В домах, на улице или в религиозных учреждениях позволят собираться людям из трех разных домохозяйств. Однако им все же будет запрещено собираться в пабах или других заведениях.
Также в рождественский период не будет действовать рекомендация о социальной дистанции внутри дома для жителей объединенных домохозяйств, что означает разрешение обнимать родственников.
Ранее сообщалось, что Британия прекратит национальную изоляцию 2 декабря и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов