Правительство Великобритании решило смягчить карантин на Рождество. Смягчение ограничений будет действовать с 23 по 27 декабря.

Об этом сообщает The Guardian.

В этот период разрешено свободное передвижение по стране для жителей Шотландии, Англии и Уэльса, а для североирландцев — с 22 по 28 декабря.

При этом не планируется смягчение карантина для празднования Нового года.

В домах, на улице или в религиозных учреждениях позволят собираться людям из трех разных домохозяйств. Однако им все же будет запрещено собираться в пабах или других заведениях.

Также в рождественский период не будет действовать рекомендация о социальной дистанции внутри дома для жителей объединенных домохозяйств, что означает разрешение обнимать родственников.

Ранее сообщалось, что Британия прекратит национальную изоляцию 2 декабря и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям.