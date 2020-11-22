Англия прекратит национальную изоляцию 2 декабря и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям.

Об этом заявили в офисе премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Reuters.

— Премьер-министр и его научные советники уверены, что вирус все еще присутствует, и без региональных ограничений он может снова быстро выйти из-под контроля, прежде чем вакцины и массовые тестирования возымеют эффект, - заявила пресс-секретарь.

В Британии больше всего погибших в Европе и наблюдается самый глубокий экономический спад среди всех стран G7, что вызвало резкую критику действий Джонсона в связи с пандемией.

В начале ноября Джонсон приказал ввести в Англии карантин на месяц после того, как число случаев заражения и смертей снова начало расти.

Теперь же официальные данные показывают, что вторая волна инфекций начала сглаживаться, но ожидается, что в понедельник научные консультанты предупредят, что предыдущие региональные ограничения были недостаточными далеко и необходимы более жесткие меры для предотвращения новой национальной изоляции.

Перед последним карантином Англия была разделена на три уровня с самыми жесткими мерами, введенными в северной Англии, где движение было ограничено, а пабы были вынуждены закрыться, если они не продавали достаточное количество еды.

В офисе Джонсона заявили, что премьер-министр представит новый зимний план в понедельник, в котором больше областей будут помещены под более строгие ограничения в рамках многоуровневой системы.

Министры объявят, какие области и на какой уровень будут размещены в четверг, а законодатели смогут проголосовать за систему до ее вступления в силу. Уровни будут пересмотрены.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также находятся под разными уровнями ограничений, установленных их местными органами власти.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

В тот же день в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич, который обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.