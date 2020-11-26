Китайская социальная сеть TikTok будет доступна в США до 4 декабря из отсрочки запрета на блокирование приложения.

Об этом сообщает Reuters

Детали: Таким образом власти дали еще неделю компании ByteDance на продажу приложения. Соответствующее решение ранее принял суд.

Еще 14 августа президент США издал распоряжение, которым предписывал продать TikTok течение 90 дней.

В то же время под давлением правительства ByteDance месяцами ведет переговоры по завершению сделки о переводе американских активов в новую структуру.

Представители соцсети не прокомментировали соответствующее решение.

Напомним, в сентябре Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.