В этом году в Украине почти вдвое вырос уровень домашнего насилия.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

– Катализатором этого явления, к сожалению, стала и пандемия. В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос, и проблема остро нуждается в решении, — написала она.

По словам Венедиктовой, в этом году в Украине по статье о домашнем насилии зарегистрировано более 2,7 тысячи правонарушений, в прошлом году — 1,5 тысячи. В 2020 году 1,7 тысячи производств направлены в суд с обвинительными актами, в прошлом году — 758.

Генпрокурор призвала Верховную Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. По словам Венедиктовой, это позволит правоохранительным органам перейти на качественно новый уровень противодействия издевательству над женщинами.