В правительстве Германии сообщили, что следы нервно-паралитического вещества «Новичок» были обнаружены на нескольких вещах российского оппозиционера Алексея Навального, а не только на бутылке с водой.

Об этом пишет Радио Свобода.

С соответствующим запросом к немецкому правительству обратились депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Они поставили правительству десятки вопросов об отравлении Навального, один из которых касался того, на каких вещах нашли «Новичок».

Немецкое правительство отметило, что следы яда были обнаружены не только на бутылке с водой Навального, но и на других предметах. Однако не назвало их.

– Обнаруженные следы не указывают на начальную форму вещества, был это порошок или жидкость, — говорится в ответе на запрос.

В то же время пресс-секретарь Навального отметила, что ей неизвестно о том, что немецкие специалисты находили следы «Новичка» на других вещах оппозиционера.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

Позже, 10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите».

14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок». Спустя день, 15 сентября Алексей Навальный опубликовал первый пост после своего отравления.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и отмечает, что Украина и мир ожидает узнать подробнее, что же собственно произошло.

Алексей Навальный останется в Германии до окончания реабилитационного процесса, который может длиться несколько недель.