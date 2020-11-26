В Украине с четверга, 26 ноября, разрешен допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон вчера обнародовали в издании «Голос Украины». Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документ вносит изменения в закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном командующим объединенных сил.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских военных на участке в пригороде Авдеевки.