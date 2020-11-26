В среду, 2 декабря, в Николаеве с 14:00 до 15:00 будет проходить проверка системы оповещения, из-за чего включат сирены.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Сирены будут работать в связи с плановой проверкой местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

– Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие, - говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября планируют развести Ингульский и Южнобугский мосты в Николаеве.