По состоянию на 10:00 26 ноября в Николаевской области зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 17166 (+397) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 777 (+10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 164, всего выздоровели - 5319. Умерло всего от последствий COVID-19 - 294, за сутки - 5.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса. Это новый антирекорд.
По состоянию на 10:00 26 ноября в Николаевской области зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 17166 (+397) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 777 (+10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 164, всего выздоровели - 5319. Умерло всего от последствий COVID-19 - 294, за сутки - 5.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса. Это новый антирекорд.