По состоянию на 10:00 26 ноября в Николаевской области зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 17166 (+397) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 11835 (+242)

Первомайск - 667 (+22)

Южноукраинск - 478 (+18)

Вознесенск - 501;

Очаков - 222 (+37)

Арбузинский район - 107 (+9);

Баштанский район - 188 (+5);

Березанский район - 208 (+23)

Братский район - 86;

Березнеговатский район - 56 (1);

Веселиновский район - 179 (+1)

Витовский район - 523 (+12)

Вознесенский район - 170 (+4)

Врадиевский район - 155;

Еланецкий район - 84 (1);

Доманевский район - 183 (+1)

Казанковский район - 197;

Кривоозерский район - 162;

Николаевский район - 232 (+5)

Новобугский район - 114 (+7)

Новоодесский район - 260;

Очаковский район - 95 (+7);

Первомайский район - 268 (+1)

Снигиревский район - 196 (+1).

Заболевание COVID-19 установлен в 777 (+10) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 164, всего выздоровели - 5319. Умерло всего от последствий COVID-19 - 294, за сутки - 5.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса. Это новый антирекорд.