Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизиму и вручило ему ноту из-за серий акций у белорусского посольства в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МИД требует обеспечить на «надлежащем уровне» безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года.

Белорусские дипломаты также выразили обеспокоенность «бездействием» компетентных органов Украины, которые, по мнению ведомства, не прекращают акции и не реагируют на запросы беларусской стороны.

Также в ведомстве заявили, что «противоправная деятельность радикальных элементов у здания дипмиссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей».

В МИД Украины пока это никак не комментируют.

Напомним, что гражданин Беларуси Антон Лукашук около семи часов простоял под посольством Беларуси в Киеве в знак солидарности с репрессированными соотечественниками. Своей акцией он хотел обратить внимание президента Владимира Зеленского на проблемы граждан Беларуси.