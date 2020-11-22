Об этом сообщает «Радыё Свабода».

В Беларуси Лукашук занимался компьютерной графикой, но вынужден был покинуть страну из-за возможного уголовного преследования. Мужчина сотрудничал с одним из запрещенных в стране Telegram-каналов, из-за чего в сети обнародовали его персональные данные.

В Украину Антон Лукашук приехал всего несколько дней назад. Он рассказал, что своей акцией хотел поддержать соотечественников, страдающих от репрессий, а также ㅡ обратить внимание украинского президента на беспредел, который царит в Беларуси.

В частности Лукашук попросит Зеленского упростить пребывание белорусских граждан в Украине. Сейчас белорусы могут находиться в Украине до 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания, если для этого есть основания.

Также белорус хотел по телефону обсудить с Владимиром Зеленским нарушения прав человека в Беларуси, однако этого не произошло. Сейчас он обратился в польское консульство в Украине для получения гуманитарной визы.

Напомним, в Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.