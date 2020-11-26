Показатель заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышает норму в одиннадцать раз.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.

Показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 430,48 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения);

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 68,5 (при допустимом не более 50%);

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — 135,17 (при допустимом не менее 48 на 100 тысяч населения).

Напомним, по состоянию на 10:00 26 ноября в Николаевской области зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса. Это новый антирекорд.