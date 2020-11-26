В среду, 25 ноября, стартовала международная акция «16 дней против насилия», к которой присоединился Николаев. В течение всей информационной кампании будут проведены лекции и вебинары, направленные на осведомленность населения о любых формах насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Задача кампании – привлечь внимание общества к непозволительному отношению к любым проявлениям насилия в отношении женщин, девушек, насилия в семье, жестокого обращения с детьми и торговли людьми.

– Это очень важные 16 дней, ведь мы живем во время, когда различные формы насилия все еще присутствуют во всех сферах нашей жизни, - отмечают организаторы.

В частности, за 9 месяцев 2020 года Николаевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи были отработаны и обеспечены комплексной социально-психологической помощью пострадавшим 625 обращений о случаях совершения домашнего насилия.

– Если Вам стало известно о фактах оказания насилия, и Вы не знаете как правильно действовать, куда обращаться - обращайтесь по указанным ниже телефонам: Николаевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (0512) 47-85-96; 050-811-45-20.

Как известно, в этом году в Украине почти вдвое вырос уровень домашнего насилия.

По данным Министерства социальной политики, каждая 5-я женщина в Украине сталкивается с той или иной формой насилия. Как сообщает Национальная полиция, количество обращений относительно домашнего насилия в 2020 году во время карантина возросло на 40%. Страдают от этого и мужчины, впрочем, 90% пострадавших от насилия - именно женщины.