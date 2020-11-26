Канцлер Германии Ангела Меркель планирует на уровне Европейского союза запретить работу горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы. Она считает это необходимым для того, чтобы избежать риска распространения коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Ангела Меркель считает необходимым закрыть все горнолыжные курорты Европы до января.

– Я открыто скажу, что это будет непросто, но мы постараемся (закрыть горнолыжные курорты в Европе - прим.), - заявила Меркель.

Напомним, в европейском регионе каждые 17 секунд умирает один человек от коронавируса (COVID-19).