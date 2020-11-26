Во втором туре выборов мэра в Полтаве победил кандидат от партии «За маймутнє» Александр Мамай.

Об этом сообщили в Гражданской сети «ОПОРА» со ссылкой на копии итоговых протоколов от районных ТИК.

Александра Мамая поддержали 52,22% избирателей, а его оппонента от «Слуги народа» Сергея Иващенко — 47,78%.

В штабе партии «За маймутнє» заявили о победе Александра Мамая через несколько часов после закрытия избирательных участков 22 ноября.

Александр Мамай станет мэром Полтавы третий раз. Его избирали на должность городского головы в 2010 и 2015 годах. В 2018 году депутаты Полтавского горсовета досрочно прекратили его полномочия. Основаниями для такого решения стали, как отметили депутаты, «многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан».

Напомним, что в среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.