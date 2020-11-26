Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело против бывшей главы Департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели, которую обвиняют в мошенничестве на 300 тысяч долларов.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

— 25 ноября 2020 года в суд направлено обвинительное заключение. Действия всех обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 15, части 4 статьи 190 («Мошенничество») УК Украины, - говорится в сообщении.

В этом деле кроме Светланы Кондзели фигурируют также бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая и руководитель неназванной юридической компании.

В НАБУ отмечают, что из-за затягивания адвокатами процесса ознакомления с материалами дела, суд 16 октября установил конкретные сроки для завершения этого. Также судьи подтвердили обоснованность подозрений всем трем обвиняемым.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.