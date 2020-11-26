Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение принято из-за якобы действия со стороны Украины, которые направлены против Беларуси.

Об этом на брифинге в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

— На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства, - заявил Владимир Макей.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Беларуси посла для консультаций. Кроме того, Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.