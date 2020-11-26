Компания Disney из-за последствий пандемии планирует уволить 32 тысячи сотрудников уже в первой половине 2021 года. Ранее компания заявляла о планах сократить на четыре тысячи человек меньше.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы, поданные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

В основном сокращения коснутся тематических парков — не только в США, но и в других странах.

По данным CNBC, еще около 37 тысяч сотрудников находятся в вынужденных отпусках.

Ранее в этом месяце Disney объявила об увольнении в тематическом парке в южной Калифорнии, который до сих пор так и не открылся после введенных карантинных ограничений.

Парижский парк тоже был вынужден снова закрыться после того, как Франция объявила локдаун из-за второй волны пандемии. Открытыми пока остаются парки в Шанхае, Токио и Гонконге.

Напомним, американская корпорация Walt Disney из-за пандемии COVID-19 в прошедшем квартале потеряла $1,4 миллиарда или 91% прибыли, говорится в финансовой отчетности компании.