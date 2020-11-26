Министерство внутренних дел Украины подписало меморандум с Музеем голодомора: МВД передаст в фонды Музея исторические уголовные дела, до сих пор хранившиеся в архивах.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

— Сегодня мы подписываем важный документ — Меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Национальным Музеем Голодомора. В рамках сотрудничества МВД передаст в фонды Музея исторические уголовные дела, до сих пор хранившиеся в архивах. Сейчас мы передаем первые два дела из Херсонской области. А после того, как будет достроен архив музея, мы передадим все оригиналы документов, - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, рассекреченные материалы поступят в Музей в оцифрованном виде, чтобы сделать их доступными не только для ученых, но и для широкой общественности.

— По данным историков, весной 1933 года ежеминутно в Украине умирало 17 человек. Тысяча человек каждый час, 25 тысяч украинцев ежедневно. В моем родном Харькове телеги проезжали по городу, собирали тела и хоронили без имени. За попытку выжить и спасти детей украинцев наказывали со всей строгостью режима. Голодомор — это преступление, преступление, не имеющее срока давности. Мы осуждаем палачей украинского народа и помним о миллионах загубленных душ, - добавил Арсен Аваков.

Напомним, что Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.