Парламент Азербайджана призвал лишить Францию посреднической роли в нагорно-карабахском конфликте и наказать французский Сенат за принятие резолюции в поддержку независимости региона.

Соответствующее заявление азербайджанский парламент принял в четверг, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

Парламент Азербайджана призвал свое правительство пересмотреть отношения с Парижем и призвать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию с роли сопредседателя так называемой Минской группы, созданной в 1992 году для урегулирования конфликта.

— Франция со своими позициями и заявлениями последних дней ставит под сомнение свой нейтралитет, — говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что резолюция Сената Франции испортила репутацию страны как справедливого посредника и поставила под сомнение ее нейтралитет. МИД назвал резолюцию провокацией.

Министр иностранных дел Франции в среду отверг резолюцию Сената, заявив, что она противоречит нейтральной позиции Франции. Он подчеркнул, что даже сама Армения не признала Нагорный Карабах. Во Франции проживает 400-600 тысяч человек армянского происхождения.

Президент Эммануэль Макрон старался не поддерживать ни одну из сторон в конфликте, но дома его критиковали за то, что он не сделал достаточно, чтобы помочь Еревану.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил резолюцию, назвав ее важным первым шагом к признанию права народов региона на самоопределение.

Напомним, Сенат Франции призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената сегодня одобрили соответствующую резолюцию.