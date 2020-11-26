Парламент Азербайджана призвал лишить Францию посреднической роли в нагорно-карабахском конфликте и наказать французский Сенат за принятие резолюции в поддержку независимости региона.
Соответствующее заявление азербайджанский парламент принял в четверг, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.
Парламент Азербайджана призвал свое правительство пересмотреть отношения с Парижем и призвать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию с роли сопредседателя так называемой Минской группы, созданной в 1992 году для урегулирования конфликта.
— Франция со своими позициями и заявлениями последних дней ставит под сомнение свой нейтралитет, — говорится в заявлении парламента Азербайджана.
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что резолюция Сената Франции испортила репутацию страны как справедливого посредника и поставила под сомнение ее нейтралитет. МИД назвал резолюцию провокацией.
Министр иностранных дел Франции в среду отверг резолюцию Сената, заявив, что она противоречит нейтральной позиции Франции. Он подчеркнул, что даже сама Армения не признала Нагорный Карабах. Во Франции проживает 400-600 тысяч человек армянского происхождения.
Президент Эммануэль Макрон старался не поддерживать ни одну из сторон в конфликте, но дома его критиковали за то, что он не сделал достаточно, чтобы помочь Еревану.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил резолюцию, назвав ее важным первым шагом к признанию права народов региона на самоопределение.
Напомним, Сенат Франции призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената сегодня одобрили соответствующую резолюцию.
Парламент Азербайджана призвал лишить Францию посреднической роли в нагорно-карабахском конфликте и наказать французский Сенат за принятие резолюции в поддержку независимости региона.
Соответствующее заявление азербайджанский парламент принял в четверг, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.
Парламент Азербайджана призвал свое правительство пересмотреть отношения с Парижем и призвать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию с роли сопредседателя так называемой Минской группы, созданной в 1992 году для урегулирования конфликта.
— Франция со своими позициями и заявлениями последних дней ставит под сомнение свой нейтралитет, — говорится в заявлении парламента Азербайджана.
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что резолюция Сената Франции испортила репутацию страны как справедливого посредника и поставила под сомнение ее нейтралитет. МИД назвал резолюцию провокацией.
Министр иностранных дел Франции в среду отверг резолюцию Сената, заявив, что она противоречит нейтральной позиции Франции. Он подчеркнул, что даже сама Армения не признала Нагорный Карабах. Во Франции проживает 400-600 тысяч человек армянского происхождения.
Президент Эммануэль Макрон старался не поддерживать ни одну из сторон в конфликте, но дома его критиковали за то, что он не сделал достаточно, чтобы помочь Еревану.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил резолюцию, назвав ее важным первым шагом к признанию права народов региона на самоопределение.
Напомним, Сенат Франции призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената сегодня одобрили соответствующую резолюцию.