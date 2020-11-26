В Министерстве энергетики сообщили, что на следующей неделе будет принято решение о повышении цен на электричество.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, пишет «Укринформ».

— Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решения в части тарифов для бытового потребителя. Сейчас последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение, - сказал он.

По его словам, средняя цена доставки электричества от электростанции к зданию составляет 1,03 гривны. А средняя цена 1 кВт⋅ч для населения составляет 1,04 гривны.

— По сути в рамках текущей модели ВСО оплачивается исключительно доставка, - пояснил министр.

Напомним, что Кабинет министров планирует повысить тарифы на медицинские услуги по трем направлениям: экстренная помощь, инсульт и инфаркт миокарда.