Экс-президент США Барак Обама заявил, что американцы часто воспринимают главу государства как монарха, который может делать на своей должности что угодно и ни с чем не считаться. Так он объяснил упреки, что его администрация не выполнила своих обещаний. По словам Обамы, избранный президент Джо Байден рискует столкнуться с такой же критикой, если демократы проиграют довыборы в Сенат.

Об этом сообщает The Guardian.

В радиоинтервью Обаму спросили, как он относится к критике в свой адрес со стороны темнокожих граждан и других меньшинств, которые считают, что его администрация сделала для них недостаточно.

– Я понимаю это, потому что когда меня избрали, было много вдохновения и надежд, и я тоже думаю, что мы обычно рассматриваем президентство как монархию в том смысле, что когда президент избран, он может делать все, что захочет. А если он этого не делает — значит, он этого не хочет, — сказал Обама.

По мнению экс-президента именно так и вел себя на должности Дональд Трамп, «нарушая законы и попирая Конституцию». Обама же следовал букве закона и достиг успеха, улучшив положение меньшинств в США в первые годы президентства, и заверил, что может подкрепить свои слова статистикой.

Однако в последние годы в Белом доме большинство инициатив Обамы блокировало республиканское большинство в Сенате во главе с Митчем Макконнеллом.

Подобная судьба, по мнению бывшего президента, может постигнуть и Джо Байдена, если республиканцы сохранят свое господство в верхней палате парламента после промежуточных выборов 5 января.

– Если республиканцы выиграют эти два места, Джо Байден и Камала Харрис не смогут протолкнуть ни один закон, который не понравится Митчу Макконнеллу и другим республиканцам, — подчеркнул Обама.

Напомним, во вторник, 24 ноября избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.