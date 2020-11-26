Из-за пандемии женщины и мужчины вынуждены больше находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина. Однако больше домашних обязанностей берут на себя именно женщины.

Об этом говорится в отчете «ООН-Женщины».

До пандемии не было четких данных о том, сколько именно времени женщины и мужчины тратят на работу по дому, но было точно известно, что у женщин этот показателей втрое выше, чем у мужчин. В ООН заявили, что главное в этом исследовании не то, что увеличилось количество домашних дел, а то, кто берет на себя их львиную долю, хотя можно поделить поровну.

ООН изучила данные из 38 стран и выяснила, что сейчас женщины делают львиную долю неоплачиваемой работы по дому. Кроме этого, время на уборку увеличилось — в условиях распространения вируса она стала более тщательной.

До пандемии женщины на уход за детьми тратили примерно 26 часов в неделю, во время пандемии — примерно 31 час. Мужчины до кризиса тратили около 20 часов в неделю на уход за детьми, сейчас эта цифра увеличилась до 24 часов. Хотя оба родителя и стали больше времени тратить на детей, но у женщин этот показатель все равно больше. В среднем это 30 часов в неделю, что почти эквивалентно полной оплачиваемой рабочей неделе.

Женщины также берут на себя уход и за другими членами семьи. Так, например, родители получают больше помощи от дочерей, чем от сыновей.

BBC цитирует заместительницу исполнительного директора структуры «ООН-женщины» Аниту Бхатию: «Все, над чем мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно за год». Она отметила, что существует реальный риск возврата гендерных стереотипов 1950-х годов.

В ООН вызывает тревогу и тот факт, что больше женщин, чем мужчин, добровольно ушли с работы из-за увеличения домашних дел. ООН предупреждает, что уменьшение количества работающих женщин будет негативно влиять не только на благосостояние женщин, но и на их экономический прогресс и независимость.

Из-за экономических последствий пандемии (потеря рабочих мест и стабильного заработка) миллионы людей окажутся в «крайней нищете», причем женщины и девочки пострадают больше всего. По данным ООН, к концу этого года 13% женщин и девочек в мире (469 миллионов человек) будут жить в крайней нищете.

В ООН заявили, что правительства не всех стран приняли во внимание увеличение домашней неоплачиваемой работы. Так, например, Аргентина увеличила ежемесячные выплаты детских пособий. Австралия и Коста-Рика позаботились о том, чтобы службы по уходу за детьми работают и во время локдауна. Австрия, Италия и Кипр предоставили работающим родителям дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, а Канада, Испания и Республика Корея ввели денежные пособия для родителей, которые пострадали из-за закрытия школ и детских садов.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года через пандемию коронавируса.