Центральный районный суд Николаева отправил под арест троих местных жителей, которых подозревают в сутенерстве.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная рассмотрела ходатайство следователя об избрании меры пресечения троим жителям Николаева, подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Согласно материалам дела, 26-летняя местная жительница предложила своей 49-летней матери и 34-летнему сожителю осуществлять деятельность, связанную с сутенерством, на что последние согласились.

В период с октябрч 2019 по ноябрь 2020 года, последние занимались деятельностью, связанную с сутенерством, в частности, заполняли информацией соответствующий инернет-сайт, размещали объявления, снимали жилье, обеспечивали встречу проституток с клиентами.

В ходе рассмотрения ходатайства, 49-летняя женщина сообщила, что только принимала телефонные звонки, выполняю функцию диспетчера, и не знала, что ее деятельность имеет противоправный характер.

Другой подозреваемый заявлял, что иногда, по просьбе, осуществлял доставку клиентов к проституткам на своем автомобиле, деньги за эту деятельность почти не получал.

26-летняя девушка признала свою вину, объяснила, что занималась размещением объявлений, снимала жилье, вместе с матерью принимала телефонные звонки, распределяла деньги.

Защитники выступали против удовлетворения ходатайств, указывали, что меры пресечения не связаны с содержанием под стражей сделают невозможным наведенные прокурором риски и обеспечат надлежащее процессуальное поведение подозреваемых.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, следственная судья Светлана Гречаная приняла решение избрать для подозреваемых меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали семью сутенеров, организовавших сеть по предоставлению платных сексуальных услуг.