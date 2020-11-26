Центральный районный суд Николаева отправил под арест троих местных жителей, которых подозревают в сутенерстве.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная рассмотрела ходатайство следователя об избрании меры пресечения троим жителям Николаева, подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Согласно материалам дела, 26-летняя местная жительница предложила своей 49-летней матери и 34-летнему сожителю осуществлять деятельность, связанную с сутенерством, на что последние согласились.
В период с октябрч 2019 по ноябрь 2020 года, последние занимались деятельностью, связанную с сутенерством, в частности, заполняли информацией соответствующий инернет-сайт, размещали объявления, снимали жилье, обеспечивали встречу проституток с клиентами.
В ходе рассмотрения ходатайства, 49-летняя женщина сообщила, что только принимала телефонные звонки, выполняю функцию диспетчера, и не знала, что ее деятельность имеет противоправный характер.
Другой подозреваемый заявлял, что иногда, по просьбе, осуществлял доставку клиентов к проституткам на своем автомобиле, деньги за эту деятельность почти не получал.
26-летняя девушка признала свою вину, объяснила, что занималась размещением объявлений, снимала жилье, вместе с матерью принимала телефонные звонки, распределяла деньги.
Защитники выступали против удовлетворения ходатайств, указывали, что меры пресечения не связаны с содержанием под стражей сделают невозможным наведенные прокурором риски и обеспечат надлежащее процессуальное поведение подозреваемых.
Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, следственная судья Светлана Гречаная приняла решение избрать для подозреваемых меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали семью сутенеров, организовавших сеть по предоставлению платных сексуальных услуг.
Центральный районный суд Николаева отправил под арест троих местных жителей, которых подозревают в сутенерстве.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная рассмотрела ходатайство следователя об избрании меры пресечения троим жителям Николаева, подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Согласно материалам дела, 26-летняя местная жительница предложила своей 49-летней матери и 34-летнему сожителю осуществлять деятельность, связанную с сутенерством, на что последние согласились.
В период с октябрч 2019 по ноябрь 2020 года, последние занимались деятельностью, связанную с сутенерством, в частности, заполняли информацией соответствующий инернет-сайт, размещали объявления, снимали жилье, обеспечивали встречу проституток с клиентами.
В ходе рассмотрения ходатайства, 49-летняя женщина сообщила, что только принимала телефонные звонки, выполняю функцию диспетчера, и не знала, что ее деятельность имеет противоправный характер.
Другой подозреваемый заявлял, что иногда, по просьбе, осуществлял доставку клиентов к проституткам на своем автомобиле, деньги за эту деятельность почти не получал.
26-летняя девушка признала свою вину, объяснила, что занималась размещением объявлений, снимала жилье, вместе с матерью принимала телефонные звонки, распределяла деньги.
Защитники выступали против удовлетворения ходатайств, указывали, что меры пресечения не связаны с содержанием под стражей сделают невозможным наведенные прокурором риски и обеспечат надлежащее процессуальное поведение подозреваемых.
Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, следственная судья Светлана Гречаная приняла решение избрать для подозреваемых меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали семью сутенеров, организовавших сеть по предоставлению платных сексуальных услуг.