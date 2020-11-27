Украина поднялась на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН, который формируется в рамках исследования UN E-government Survey.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская на Ukraine Reform Conference, передает Министерство цифровой трансформации.

– Сегодня Украина занимает 46 место из 193 стран мира – участниц рейтинга. Уже в 2022 году мы стремимся войти в ТОП-20 стран рейтинга. Лидерами этого рейтинга является Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия, - сказала она.

Министерство цифровой трансформации сообщает, что оно делает для продвижения технологий в государственную политику.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тыс. сел, где проживают 2,5 млн человек.