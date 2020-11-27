На сессии Харьковского горсовета VII созыва, которая пройдет 2 декабря, будут внесены изменения в регламент. Это делается из-за отсутствия в городе избранного мэром Геннадия Кернеса, чтобы провести первую сессию горсовета VIII созыва.

Об этом депутат Игорь Черняк сообщил агентству Интерфакс-Украина.

— Цель поправок, предложенных фракцией «Оппозиционного блока «Доверяй делам» (фракция мэра Кернеса), - сделать возможным проведение сессии нового созыва. При этом часть изменений выглядит сомнительно с точки зрения действующего законодательства, а часть выписаны довольно коряво, с шероховатостями, - отметил Игорь Черняк.

Так, по его мнению, к числу сомнительных с точки зрения законодательства изменений относится введение должности председательствующего, который избирается из числа депутатов, если на момент проведения первой сессии горсовета городской голова избран, но не участвует в ней по уважительным причинам. Предполагается, что председательствующий будет вести сессию до избрания секретаря горсовета.

— Этот председательствующий не предусмотрен законодательством и не совсем понятно, зачем это делается. При этом очень аккуратно обходится вопрос принесения присяги городским головой... С моей точки зрения, эти изменения - попытка придать видимость легитимности процессам в новом горсовете при отсутствующем мэре, - заявил Игорь Черняк.

Он спрогнозировал, что предложенные изменения в регламент будут приняты.

— Конечно, будут приняты, ведь это старый горсовет с мэрским монобольшинством, - сказал депутат.

Как известно, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и был переизбран на свою должность.