Россия и Китай являются угрозой для подводных кабелей. Вашингтон обеспокоен деятельностью Москвы и Пекина в секторе подводных коммуникаций.

Об этом говорится в докладе комитета Сената США, посвященного трансатлантическому сотрудничеству.

В документе говорится, что китайские компании становятся сильным конкурентом на рынке подводных коммуникационных кабелей. Их доминирующее положение может привести к зависимости от китайских глубоководных кабелей, что в свою очередь несет в себе серьезную угрозу безопасности данных.

В долгосрочной перспективе КНР сможет использовать эти кабели для разработки систем слежения за подводным лодками и другими объектами. Отмечается, что подводные кабели составляют основу стратегии «Цифровой шелковый путь».

Авторы доклада также отметили, что российский подводный флот в случае конфликта сможет повредить коммуникации или же подключиться к ним в своих целях. Они ссылаются на статью газеты The New York Times от 2015 года, в которой утверждается, что российские разведывательные корабли, оборудованные глубоководными аппаратами, были обнаружены неподалеку от известной кабельной трассы неподалеку от восточного побережья США.

В докладе утверждается, что Россия годами проводила подобную разведку и поэтому странам Запада не стоит недооценивать исходящую от Китая угрозу.

Напомним, ранее официальный Вашингтон объявил о введении санкций против российской компании, а также северокорейской компании, которая работает в РФ, в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.