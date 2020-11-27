Региональный директор Всемирной организации здравоохранения Мачидисо Моети заявила, что африканские страны только на треть подготовлены к кампании по вакцинации от коронавируса и призвала страны Африки ускорить подготовку.

Об этом сообщает France24.

— Наблюдаются коренные проблемы с логистикой и финансированием, в связи с чем необходима международная солидарность, - сказала Мачидисо Моети.

Одновременно в 40 странах региона основным предметом для беспокойства является недостаток адекватного финансирования, средств отслеживания ситуации и возможностей доставлять вакцины во все местные сообщества.

Кроме того, в ВОЗ привели пример вакцины компании Pfizer и BioNTech, которая показала в ходе испытаний 95% эффективности. Препарат должен храниться при минус 70 градусах по Цельсию, но такие условия хранения недоступны для большинства больниц в Африке.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пандемия коронавируса является напоминанием о важности укрепления здравоохранения в каждой стране, и призывает человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.