Министр здравоохранения Максим Степанов не видит сейчас оснований для введения жесткого карантина, но его беспокоит, что новогодние праздники могут вызвать всплеск эпидемии COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге из дома 27 ноября, пишет «Украинская правда».

— Основной причиной введения жесткого карантина будет эпидситуация и нагрузка на нашу медицинскую систему. Вызывают беспокойство наши новогодние праздники. Так как мы проводим праздники весело и они предполагают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках... Инфекция передается воздушно-капельным путем – так что могут быть всплески. Сейчас мы рассчитываем на те карантинные ограничения, которые действуют на территории нашей страны... Эффект мы должны получить за две-три недели, после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней. Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня?.. На какой эффект мы рассчитывали? На уменьшение динамики заболеваемости COVID-19, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему. Я думаю, на следующей неделе мы сможем сказать, достигли ли мы этого эффекта, - скзаал Максим Степанов.

Он также отметил, что Минздрав разрабатывает различные варианты, Кабмин готовит поддержку бизнеса в случае жесткого карантина. Однако, по его словам, пока «ситуация контролируема, медицинская система справляется».

Министр привел такие цифры: 55 тысяч 886 коек уже выделено по стране под COVID-больных, из них занято 27 тысяч 887 коек (49,9%), а с подведенным кислородом всего 26 тысяч 583 кройки.

Напомним, что первые результаты карантина «выходного дня», введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.