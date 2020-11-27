Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что программу энергоэффективности «Теплый Николаев» необходимо пересмотреть, но считает, что вопросами термомодернизации должно заниматься профильное структурное подразделение мэрии.

Такое мнение Елена Киселева высказала в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 22 ноября, где обсуждались итоги выборов мэра Николаева и городского совета.

— Был ли программа «Теплый дом» конъюнктурной? Да, она так начиналась. Выполнила ли она свои функции? Это нужно спросить у избирателей, у тех, кто живет в определенных домах. Я знаю, у меня на округе есть люди, которые пробовали заменить окна, и у них это удалось, они довольны. По программе была проведена термосанация детского сада «Вишенка» под номером 87, которая каким-то диким или дивным образом оказалась потом в президентской «Стройке» Зеленского. Это был для меня вообще сюрприз, но так уж получилось, что пока еще Зеленский вообще не был президентом, а пока прыгал на сцене, я начинала проект этого сада, а потом он так реализовался. Любая программа должна быть пересмотрена. И во время бюджетного процесса 100% ее будут пересматривать. Если в ней есть мероприятия, которые будут направлены… Вот тут задавали вопрос «А как сэкономить на тарифе?» - а котельными нужно заниматься. И если это будет в рамках программы «Теплый дом», то пусть этим занимаются профессионалы, которые имеют возможность это делать, и у них есть уровень компетенции. И я так понимаю, что была положительная оценка, и мы как город даже какую-то награду получили в части привлечения этих теплых кредитов, - сказала Елена Киселева.

На вопрос о том, должен ли этим вопросами заниматься отдельный департамент, политик ответила утвердительно.

— Возможно департамент с расширенными функциями… Точно не передать в департамент ЖКХ и точно на пленарном заседании в сессионном зале я не очень часто хочу видеть директора «Николаевоблтеплоэнерго». А для того, чтобы он там не появлялся с митингами - этим должны заниматься профессионалы. А профессионалы получают зарплату хорошую, премии, они имеют возможность обучаться. И поэтому, сапожник должен делать сапоги, а пирожник - пирожные. А когда у нас все департаменты занимаются всем… Дороги у нас делают все: Департамент ЖКХ, администрации и еще кто-то. Это, наверное, хорошо, но по итогу - это плохо. Потому что ресурс уходит на управленческие задачи, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что Елена Киселева вновь возглавила фракцию «Европейской Солидарности» в Николаевском горсовете.