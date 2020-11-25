Во вторник, 24 ноября, состоялось расширенное совещание Николаевской городской организации партии «Европейская Солидарность» вместе с новоизбранными депутатами городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба партии на странице в Facebook.

На совещание собрались также и активные партийцы, которые показали достойный результат на местных выборах в Николаеве.

Коллегиально было принято решение о создании фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском городском совете, в состав которой будут входить депутаты: Елена Киселева, Сергей Танасов, Виктория Переверьзева, Станислав Мартиросов и Светлана Бабарика.

В ходе собрания партии было решено избрать Елену Киселеву главой фракции «Европейская Солидарность».

Новоизбранные депутаты горсовета обсудили свою дальнейшую работу в депутатских комиссиях и на заседании сессии.

– Елена Киселева отметила, что местные выборы были сложными, однако удалось зафиксировать результат, который нужно будет улучшать своей деятельностью! - отметили в пресс-службе ЕС.

Напомним, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.