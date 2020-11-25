Во вторник, 24 ноября, состоялось расширенное совещание Николаевской городской организации партии «Европейская Солидарность» вместе с новоизбранными депутатами городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба партии на странице в Facebook.
На совещание собрались также и активные партийцы, которые показали достойный результат на местных выборах в Николаеве.
Коллегиально было принято решение о создании фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском городском совете, в состав которой будут входить депутаты: Елена Киселева, Сергей Танасов, Виктория Переверьзева, Станислав Мартиросов и Светлана Бабарика.
В ходе собрания партии было решено избрать Елену Киселеву главой фракции «Европейская Солидарность».
Новоизбранные депутаты горсовета обсудили свою дальнейшую работу в депутатских комиссиях и на заседании сессии.
– Елена Киселева отметила, что местные выборы были сложными, однако удалось зафиксировать результат, который нужно будет улучшать своей деятельностью! - отметили в пресс-службе ЕС.
Напомним, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Во вторник, 24 ноября, состоялось расширенное совещание Николаевской городской организации партии «Европейская Солидарность» вместе с новоизбранными депутатами городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба партии на странице в Facebook.
На совещание собрались также и активные партийцы, которые показали достойный результат на местных выборах в Николаеве.
Коллегиально было принято решение о создании фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском городском совете, в состав которой будут входить депутаты: Елена Киселева, Сергей Танасов, Виктория Переверьзева, Станислав Мартиросов и Светлана Бабарика.
В ходе собрания партии было решено избрать Елену Киселеву главой фракции «Европейская Солидарность».
Новоизбранные депутаты горсовета обсудили свою дальнейшую работу в депутатских комиссиях и на заседании сессии.
– Елена Киселева отметила, что местные выборы были сложными, однако удалось зафиксировать результат, который нужно будет улучшать своей деятельностью! - отметили в пресс-службе ЕС.
Напомним, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов