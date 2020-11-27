В Днепре сегодня, 27 ноября, во время первой сессии горсовета нового созыва Борис Филатов принял присягу городского головы.

Об этом сообщает местное издание «Днепровская панорама».

Мэр Днепра поблагодарил за оказанное ему доверие и заявил, что готов сотрудничать с любым конструктивным большинством вне зависимости от партийных флагов.

Также он рассказал о приоритетах работы города, ремонте социальных объектов, улучшении жизни города, не только в центральных, но и в спальных районах города, отметив, что ремонты школ, амбулаторий, детских садов будут продолжаться.

— Со всеми, кому небезразлична судьба города. Что касается тех, кто собирается уйти в оппозицию, то ваша критика должна быть конструктивной, - сказал в сессионном зале мэр Днепра.

Напомним, что новоизбранные депутаты Николаевского городского совета соберутся на первое пленарное заседание сессии 3 декабря.