Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал открытие современного лабораторного центра для диагностики заболеваний, в том числе и COVID-19. Он будет базироваться в городской больнице №1.

Об этом мэр рассказал вчера, 26 ноября, во время прямого эфира в социальных сетях.

Для центра за счет городского бюджета уже приобрели необходимое медицинское оборудование. Мэр отметил, что с помощью аппаратуры можно будет диагностировать и другие вирусные заболевания, такие как грипп А и В.

– Ежедневно наблюдается большой рост заболеваемости коронавирусом. Мы хотим делать больше тестов. Более того, сегодня у нас разрабатывается проектно-сметная документация на создание нового лабораторного центра на базе городской больницы №1. Это позволит увеличить количество ПЦР исследований, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее в Николаевской городской детской больнице №2 запустили в работу 38 кислородных точек, которые были приобретены за счет компании «Нибулон».