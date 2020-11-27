Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует встречу с президентом США Джо Байденом, который выиграл выборы 2020 года.
Об этом она сказала в интервью телеканалу Белсат.
— Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу. В ближайших планах у нас есть Великобритания, Норвегия. Мы будем двигаться на восточные страны, - сказала Светлана Тихановская.
Она также обратилась к белорусам: несмотря на то, что все подустали (после 3 месяцев протестов, - прим.), верить — народ побеждает, ведь режим Лукашенко устал еще больше и в нем наблюдается разлад. Политик заверила, что мир поддерживает мирный протест белорусов.
Напомним, что лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Она также призвала ввести против силовиков санкции.
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует встречу с президентом США Джо Байденом, который выиграл выборы 2020 года.
Об этом она сказала в интервью телеканалу Белсат.
— Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу. В ближайших планах у нас есть Великобритания, Норвегия. Мы будем двигаться на восточные страны, - сказала Светлана Тихановская.
Она также обратилась к белорусам: несмотря на то, что все подустали (после 3 месяцев протестов, - прим.), верить — народ побеждает, ведь режим Лукашенко устал еще больше и в нем наблюдается разлад. Политик заверила, что мир поддерживает мирный протест белорусов.
Напомним, что лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Она также призвала ввести против силовиков санкции.