Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует встречу с президентом США Джо Байденом, который выиграл выборы 2020 года.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Белсат.

— Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу. В ближайших планах у нас есть Великобритания, Норвегия. Мы будем двигаться на восточные страны, - сказала Светлана Тихановская.

Она также обратилась к белорусам: несмотря на то, что все подустали (после 3 месяцев протестов, - прим.), верить — народ побеждает, ведь режим Лукашенко устал еще больше и в нем наблюдается разлад. Политик заверила, что мир поддерживает мирный протест белорусов.

Напомним, что лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Она также призвала ввести против силовиков санкции.