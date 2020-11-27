В четверг, 26 ноября, в Николаеве водитель автомобиля МАN наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Об этом сообщили Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
Отмечается, что инцидент произошел около 12:30 в районе Пушкинского кольца.
В результате ДТП пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии.
Предварительно событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
– Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам 0 ( 63) 621 46 34 или 102, - просят в полиции.
Напомним, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия.
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В четверг, 26 ноября, в Николаеве водитель автомобиля МАN наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Об этом сообщили Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
Отмечается, что инцидент произошел около 12:30 в районе Пушкинского кольца.
В результате ДТП пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии.
Предварительно событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
– Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам 0 ( 63) 621 46 34 или 102, - просят в полиции.
Напомним, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия.