В четверг, 26 ноября, в Николаеве водитель автомобиля МАN наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщили Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 12:30 в районе Пушкинского кольца.

В результате ДТП пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии.

Предварительно событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

– Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам 0 ( 63) 621 46 34 или 102, - просят в полиции.

Напомним, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия.