В Луганской области с 1 января 2021 года застрахуют всех медиков от возможных последствий коронавирусного заболевания.

Об этом в комментарии hromadske рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— Я принял решение, что с 1 января мы будем страховать 2400 медицинских работников, это почти все наши врачи. Они застрахованы от 140 болезней. Застраховать от самого COVID-19 невозможно, но мы страхуем от его последствий, - рассказал Сергей Гайдай.

Из областного бюджета на это выделили 1 миллион гривен. Глава ОГА напомнил, что в апреле в области уже застраховали 153 реаниматолога, анестезиолога и работника мобильных бригад от последствий коронавируса.

Также в области уже были случаи, когда у медиков были осложнения после COVID-19 и они получали страховые выплаты по 5-7 тысяч гривен.

Всего в Луганской области подтвердили 6 061 случай инфицирования, из них 157 пациентов умерли от осложнений и 3 843 человека выздоровели.

Напомним, что по состоянию на 7 мая 9 областей Украины застраховали своих медработников от COVID-19. Николаевская область в данном перечне отсутствует.