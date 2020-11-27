Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что в Украине нет проблем с кислородом, который жизненно важен в лечении при тяжелых формах заболевания коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью Фокусу.

– Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации — бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление, - сказал он.

Алексей Данилов в очередной раз подчеркнул важность соблюдения украинцами мер безопасности: свести к минимуму количество контактов, пользоваться всеми средствами защиты. Относительно условий при которых в Украине будет введен тотальный карантин, секретарь СНБО отметил: «все зависит от поведения граждан».

Система мониторинга «СОТА», которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам.

По словам Данилова, есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором он не стал говорить. В то же время отметил, что при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можно выйти на позитивную динамику. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом.

Напомним, в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.