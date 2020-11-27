Более 400 тысяч военнослужащих в России будут привиты от коронавируса российской вакциной.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС, которое цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу.
– В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, - сказал Шойгу.
Сергей Шойгу заявил, что сейчас в армии РФ привито более 2,5 тысячи военнослужащих, а к концу года число вакцинированных возрастет до 80 тысяч человек.
Напомним, ранее создатели российской вакцины «Спутник V» предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.
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Более 400 тысяч военнослужащих в России будут привиты от коронавируса российской вакциной.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС, которое цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу.
– В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, - сказал Шойгу.
Сергей Шойгу заявил, что сейчас в армии РФ привито более 2,5 тысячи военнослужащих, а к концу года число вакцинированных возрастет до 80 тысяч человек.
Напомним, ранее создатели российской вакцины «Спутник V» предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.