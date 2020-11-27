Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал новое решение СНБО по вопросу ситуации на Донбассе, поскольку 9 декабря истекает срок разрешение конфликта политико-дипломатическим путем.

Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус».

Данилов не уточнил, что конкретно будет принято на заседании СНБО и будет ли решение вообще открытым.

— Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - сказал Алексей Данилов.

При этом он отметил, что пока Россия не уйдет с Донбасса и Крыма все договоренности будут крайне шаткими.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выборы на оккупированном Донбассе рано или поздно состоятся, но только по украинскому законодательству, с участием украинской Центральной избирательной комиссии, украинских партий и средств массовой информации.