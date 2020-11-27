В пятницу, 27 ноября, на заседание Киевского областного совета пришел нардеп, больной коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает телеканал Прямой.

Известно, что больной нардеп прибыл с коллегами из областной организации партии «Батьківщина». Речь идет о Руслане Браславском. Из-за его присутствия начались столкновения между другими участниками заседания.

В столкновениях участвовали нардепы без защитных масок. В частности, без средств индивидуальной защиты был и нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский

Успокаивать разъяренных нардепов приехал полицейские. Они пытались разнять участников столкновений и вывести нардепа с коронавирусом из зала заседаний.

Ранее, Браславский пропустил заседание Киевского областного совета в среду и предупредил, что причиной его отсутствия является положительный тест на коронавирус. Перед этим на его месте сидел двойник в маске.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.