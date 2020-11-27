Президент России Владимир Путин во время визита в Саров был без маски и перчаток, потому что были приняты некие меры для обеспечения его эпидемиологической безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Meduza со ссылкой на Коммерсант FM и Эхо Москвы.

То, что Владимира Путина в Сарове 26 ноября встретили люди без масок и сам президент России был без маски и перчаток, Дмитрий Песков объяснил тем, что «были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента».

Однако раскрывать, какие именно меры, он отказался.

При этом Песков дал понять, что гражданам России не стоит повторять за Путиным.

– Безусловно, пример – это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение, - сказал Песков.

Ранее 26 ноября Владимир Путин, прилетел в Саров Нижегородской области. Его там встретили не соблюдающие социальную дистанцию люди без масок, и на самом президенте РФ тоже маски и перчаток не было. При этом он здоровался за руку со встречающими.

Это происходило на фоне резкого прироста зарегистрированных случаев коронавируса в России и антирекорда в Москве, потому вызвало живое обсуждение.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава страны не может сделать прививки российской вакциной «Спутник V», потому что она еще не лицензирована. В то же время вакцину уже получало окружения президента, а препарат поставляют в другие страны.