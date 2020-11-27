Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт национальной памяти (УИНП) создали онлайн-сервис с помощью которого можно отследить места захоронений украинских эмигрантов. В общем доступе находится 2645 захоронений украинской политической и художественной элиты на 287 кладбищах по всему миру.

Об этом сообщает пресс-службе МИД Украины.

Ресурс расположен по адресу necropolis.uinp.gov.ua. На нем пользователи могут найти информацию о могиле определенного человека по имени и фамилии, по дате или месту рождения или смерти. Также можно посмотреть расположение могил или определенного кладбища на карте. При этом каждой персоналии на сайте посвящена отдельная страница.

– Онлайн платформа будет способствовать возрождению исторической памяти украинской нации, и держать актуальной информации об объектах, нуждающихся в уходе и благоустройства, - добавили в МИД.

Напомним, ранее стало известно, что Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года. Исследование длилось полтора года.