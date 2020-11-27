Член финансового комитета Верховной Рады народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен отложат на несколько месяцев. Рост предполагается в декабре следующего года, а не в июле, как планировалось.

Об этом рассказали в эфире «Сніданку з 1+1».

Нардеп также добавил, что уже на следующей неделе депутаты могут утвердить и главный финансовый документ страны — госбюджет на 2021 год.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2020 минимальная заработная плата в Украине выросла до 5000 гривен. Такое решение 25 августа приняла Верховная Рада Украины на внеочередном заседании. Это не последнее повышение минимальной зарплаты. Одобренный правительством макропрогноз предусматривал повышение минимальной зарплаты в 2021 году в два этапа — до 6000 и 6500 гривен.

Напомним, в октябре глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что отложил бы повышение повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля 2021 до 1 декабря 2021 года.