Ежегодно можно избежать до 5 миллионов смертей во всем мире, если люди будут бегать, гулять и просто двигаться.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на обновленную версию инструкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере физического здоровья.

Этот документ указывает, что каждые 25% взрослых и 80% подростков не получают достаточной физической активности, и эта ситуация осложняется из-за COVID-19.

ВОЗ рекомендует как минимум 2,5 часов средней или высокой физической активности для взрослых в неделю и по часу в день для детей и подростков.

Регулярная физическая активность важна для предотвращения сердечного приступа, диабета и рака; она также помогает против депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.

– Физическая активность любого типа и продолжительности может улучшить здоровье и самочувствие, но чем больше, тем лучше, - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Руедигер Крехов.

Если вы проводите много времени сидя, на работе или в школе, вам нужно больше физической активности, чтобы противостоять разрушительным последствиям пассивного образа жизни, отметил он.

Доктор Фиона Булл, возглавляющая отдел физической активности в ВОЗ, рассказала, что в документе впервые дают советы по малоподвижному поведению.

Она добавила, что ранее эксперты считали, что нужно заниматься физической активностью периодически не менее 10 минут.

Но все больше ученых склоняются к мысли, что действительно очень важно уделять хотя бы 150 минут физической активности в неделю.

Напомним, с начала пандемии количество заражений COVID-19 в мире превысило 60 миллионов.