Президент США Дональд Трамп заявил, что избранный президент Джо Байден сможет занять пост главы государства только при условии, если докажет подлинность полученных голосов на выборах.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Байден может войти в Белый дом как президент только в случае, если сможет доказать, что его абсурдные 80 млн голосов не были получены мошенническим или незаконным путем, — заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки «произошло массовое мошенничество с голосами избирателей», и у Джо Байдена «большие неразрешимые проблемы».

Ранее в пятницу Дональд Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена на президентских выборах, если Коллегия выборщиков проголосует за него.

Выборщики почти всегда голосуют за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов в их штатах, и хотя некоторые могут игнорировать выбор избирателей, ни один результат никогда не изменялся таким образом.

Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования, а демократ Джо Байден должен принести присягу президента 20 января.

Джо Байден получает 306 из необходимых 270 голосов выборщиков в Коллегии выборщиков, которая напрямую голосует за будущего президента, тогда как Дональд Трамп — 232.