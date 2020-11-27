Министерство цифровой трансформации Украины планирует объявить конкурс с призовым фондом в 1 млн гривен для поиска недостатков в системе безопасности приложения «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что прием заявок для участников будет открыт в декабре. Во время багбаунти хакеры будут пытаться сломать «тестовое приложение». Будет создана отдельная среда для поиска багов, не содержащая персональных данных.

— Условия просты: за каждый найденный недостаток системы (баг) — хакер получает вознаграждение. Призовой фонд — 1 млн грн ($35 тысяч). Награды будут распределены по категориям сложности найденных багов, — говорится в сообщении.

Напомним, Европейский Союз предоставит Украине 20 миллионов евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации.