Суд РФ осудил политзаключенного Александра Марченко на 10 лет лишения свободы по обвинению в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.

Об этом сообщила в Facebook жена осужденного Екатерина Марченко.

— Моему мужу — Александру Марченко вынесли приговор ... 10 лет. И вроде бы мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо. Можно ли вообще быть готовым услышать такие страшные и судьбоносные слова и принять тот факт, что «там» уже все давно решили за тебя?! Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно — он держится, так как имеет невероятную силу воли, — написала Екатерина Марченко.

Жена политзаключенного также обратилась с просьбой о помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщила о приговоре офису украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряду посольств иностранных государств в Украине: США, ФРГ, Швейцарии, Польши.

В комментарии к посту консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что на следующей неделе будет видеть Александра Марченко в СИЗО и предоставит ему всю возможную поддержку.

Напомним, троих фигурантов резонансного дела Хизб ут-Тахрир приговорили суммарно к 42 годам лишения свободы.