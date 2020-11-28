Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал план выхода из конституционного кризиса, который возник из-за решений КСУ по электронным декларациям и НАБУ.

На своей странице в Facebook, по итогам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, Андрей Ермак предложил три пункта для выхода из кризиса.

— Восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой.

— Восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

— Урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.

— Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада — как можно быстрее принять, — подчеркнул Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады планирует разработать три законопроекта для урегулирования конституционного кризиса.