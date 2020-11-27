Рабочая группа Верховной Рады планирует разработать три законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

Об этом сообщает руководитель рабочей группы, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, пишет Интерфакс-Украина,

– Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы, - рассказал Денис Монастырский.

Он отметил, что группа работала по трем направлениям, по каждому из которых будет наработан отдельный законопроект.

Речь идет о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование или недекларирование, восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по контролю и проверке деклараций, а также совершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.