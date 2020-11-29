В Киеве в ночь на 29 ноября произошел взрыв возле офиса одной из политических партий. Полиция возбудила сразу два уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Взрыв произошел возле общественной приемной лидера одной из партий на улице Зои Гайдай. Вероятно, взорвалась граната. В результате взрыва никто не пострадал, частично был поврежден забор и двери дома.

«Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз», — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено два дела: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в пресс-службе «Национального корпуса», взрыв произошел возле их столичного офиса. Там добавили, что это уже второй подобный случай за последнее время. 25 октября гранату бросили в офис, который находится на первом этаже многоэтажного дома.

«Вчера Национальный Корпус провел масштабную акцию под посольством РФ, где напомнил, что именно Россия, как юридическая и идеологическая преемница СССР, ответственна за Голодомор в Украине. Считаем, что взрыв в офисе связан как с этой акцией, так и в целом с активной деятельностью Нацкорпуса по борьбе с российской агентурой в Украине», — отметили в партии.